Госструктуры Азербайджана провели совместную операцию против нелегальных мигрантов

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности и Государственная миграционная служба Азербайджана провели совместную операцию против нелегальных мигрантов.

Как сообщает во вторник Trend, в продолжение проведенных Службой государственной безопасности и Государственной миграционной службой совместных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с незаконной миграцией были выявлены и задержаны еще 16 иностранцев, проживавших на территории Азербайджанской Республики без соответствующих документов и регистрационного адреса, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения на работу, а также подозреваемые в организации незаконной миграции.

Выявлено, что 14 задержанных иностранцев были обманным путем привезены на территорию страны их же соотечественниками через различных лиц, осуществляющих деятельность за рубежом, с обещаниями работы в сфере строительства в Азербайджанской Республике.

Также установлены и задержаны 2 иностранца, в отношении которых собраны доказательства того, что они занимались организацией нелегальной миграции.

По выявленным фактам будет дана юридическая оценка.

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