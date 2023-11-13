Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Началась работа по применению налоговых льгот на освобожденных землях Азербайджана

Общество Материалы 13 ноября 2023 14:23 (UTC +04:00)
Началась работа по применению налоговых льгот на освобожденных землях Азербайджана

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Дан старт работам по применению льгот для резидентов, осуществляющих производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, а также внесению изменений в Налоговый кодекс в области освобождения импортируемой техники, технологического оборудования и установок, сырья и материалов от НДС и таможенных пошлин, освобождению субъектов предпринимательства от налога на прибыль, землю, имущество и упрощенному налогообложению, а также по тарифам на коммунальные услуги для предпринимателей, осуществляющих производственную деятельность.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время обсуждения государственного бюджета на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Министр отметил, что в рамках программы расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам на освобожденных от оккупации территориях, до 90% кредитов предпринимателям будет обеспечено государственной гарантией, а 10% процентов будет субсидироваться.

"Для формирования благоприятной бизнес-среды для местных и иностранных инвесторов на этих территориях создан Агдамский промышленный парк площадью 190 га, в Джебраильском районе - промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины" площадью 200 га. На сегодняшний день в Агдамском промышленном парке, общая проектная стоимость которого составляет 104 млн долларов, 19 предприятий зарегистрированы как резиденты, а 6 предприятий - как нерезиденты. Здесь планируется создать более 1600 новых рабочих мест. В промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины", общая проектная стоимость которого составляет 19,2 млн долларов, 5 предприятий зарегистрированы как резиденты, 1 предприятие - как нерезидент. В этом промышленном парке планируется создать более 420 новых рабочих мест. В 2022 году и за 10 месяцев 2023 года в Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском, Лачинском, Кяльбаджарском, Агдамском и Физулинском районах в общей сложности завершены работы по электронному кадастровому учету и землеустройству на площади 771 тыс. га, по исследованию почв - на площади 594 тыс. га, геоботанические исследования - на площади 424 тыс. га, соответствующая информация интегрирована в систему электронного кадастрового учета земель. Эти работы имеют важное значение для эффективного управления и использования земельных ресурсов на данных территориях, эффективной реализации потенциала развития и повышения урожайности в сельском хозяйстве", - сказал Микаил Джаббаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости