Началась работа по применению налоговых льгот на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Дан старт работам по применению льгот для резидентов, осуществляющих производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, а также внесению изменений в Налоговый кодекс в области освобождения импортируемой техники, технологического оборудования и установок, сырья и материалов от НДС и таможенных пошлин, освобождению субъектов предпринимательства от налога на прибыль, землю, имущество и упрощенному налогообложению, а также по тарифам на коммунальные услуги для предпринимателей, осуществляющих производственную деятельность.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время обсуждения государственного бюджета на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Министр отметил, что в рамках программы расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам на освобожденных от оккупации территориях, до 90% кредитов предпринимателям будет обеспечено государственной гарантией, а 10% процентов будет субсидироваться.

"Для формирования благоприятной бизнес-среды для местных и иностранных инвесторов на этих территориях создан Агдамский промышленный парк площадью 190 га, в Джебраильском районе - промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины" площадью 200 га. На сегодняшний день в Агдамском промышленном парке, общая проектная стоимость которого составляет 104 млн долларов, 19 предприятий зарегистрированы как резиденты, а 6 предприятий - как нерезиденты. Здесь планируется создать более 1600 новых рабочих мест. В промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины", общая проектная стоимость которого составляет 19,2 млн долларов, 5 предприятий зарегистрированы как резиденты, 1 предприятие - как нерезидент. В этом промышленном парке планируется создать более 420 новых рабочих мест. В 2022 году и за 10 месяцев 2023 года в Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском, Лачинском, Кяльбаджарском, Агдамском и Физулинском районах в общей сложности завершены работы по электронному кадастровому учету и землеустройству на площади 771 тыс. га, по исследованию почв - на площади 594 тыс. га, геоботанические исследования - на площади 424 тыс. га, соответствующая информация интегрирована в систему электронного кадастрового учета земель. Эти работы имеют важное значение для эффективного управления и использования земельных ресурсов на данных территориях, эффективной реализации потенциала развития и повышения урожайности в сельском хозяйстве", - сказал Микаил Джаббаров.

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