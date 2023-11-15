В Азербайджане возрастет количество метеостанций

БАКУ /Trend/ - К 2026 году количество метеостанций в Азербайджане планируется довести до 77.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе своего выступления по видеосвязи на II Метеорологическом форуме тюркского мира сказал представитель министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Акбар Аскеров.

"В течение 2020-2022 годов количество автоматических метеорологических станций было увеличено с 34 до 51. Также в 2023-2026 годах планируется установить три аэрологические станции", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира. В нем принимают участие министры окружающей среды и изменения климата тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных структур, эксперты.

Целью форума является проведение скоординированной деятельности в области борьбы с изменением климата, расширение обмена опытом по созданию системы раннего предупреждения об экстремальных погодных условиях.

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