Пожар на рынке стройматериалов в Баку локализован

БАКУ /Trend/ - Пожар на рынке стройматериалов в Бинагадинском районе города Баку локализован.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МЧС Азербайджана, благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым Государственной противопожарной службой МЧС, пожар на рынке строительных материалов, расположенном на проспекте Зии Буньядова Бинагадинского района города Баку, был локализован.

Продолжается операция по полному тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.

Отметим, что пожар произошел на рынке строительных материалов, расположенном на проспекте Зии Буньядова. На место происшествия было привлечено более 20 единиц спецтехники и более 85 человек живой силы Государственной противопожарной службы МЧС.

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