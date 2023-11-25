Предотвращена контрабанда табачных изделий из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках совместной деятельности подразделений Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики в южном направлении Каспийского моря предотвращен контрабандный ввоз табачных изделий из Исламской Республики Иран в Азербайджан.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-центре ГПС, в ходе осмотра ящиков, обнаруженных на береговой линии в результате мероприятий, проведенных в направлении мыса Бандован Каспийского моря, было обнаружено и изъято 23 998 сигарет различных наименований, 80 консервированных семян томатов в железных банках и один ковер.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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