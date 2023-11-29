В Азербайджане увеличат размеры продовольственных пособий для военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Размеры продовольственных пособий для военнослужащих в Азербайджане будут увеличены на 210-220 манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Правового управления министерства обороны Эльчин Алиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике во время обсуждения в первом чтении проекта изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

Он отметил, что в настоящее время министерство финансов работает над этим вопросом.

"Мы также хотим, чтобы размер выдаваемых средств увеличился в ближайшее время. Этот вопрос обязательно будет решен", - добавил он.

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