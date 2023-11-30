Проходят соревнования чемпионата Азербайджана и первенства Баку по мужской и женской спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходит первый соревновательный день 28-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по женской спортивной гимнастике, сообщает в четверг Trend.

В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайте, Культурный центр "Зиря", а также спортивное отделение в Балакене.

Соревнования по мужской спортивной гимнастике походят среди гимнастов в возрастной категории "младшие" (2016 года рождения), "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2010-2011 г.р.), "юниоры" (2008-2009 г.р. – категория B; 2006-2007 г.р. – категория A), "взрослые" (2005 года рождения и старше).

Соревнования по женской спортивной гимнастике проходят среди спортсменок в возрастной категории "дети" (2013-2014 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) и "взрослые" (2007 года рождения и старше).

Победители будут определены как в индивидуальном многоборье, так и по отдельным снарядам. В мужской спортивной гимнастике это вольные упражнения на ковре, упражнения на гимнастическом коне, кольцах, параллельных брусьях, перекладине и в опорном прыжке. В женской спортивной гимнастике – опорный прыжок, упражнение на разновысоких брусьях, бревне и вольные упражнения на ковре.

Соревнования проходят с 30 ноября по первое декабря 2023 года.

По итогам первого соревновательного дня будут определены победители и призеры 28-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье среди спортсменов в возрастной категории "младшие", "юниоры", "взрослые", а также 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по женской спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье среди спортсменок в возрастной категории "дети", "пре-юниорки", "юниорки", "взрослые".

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