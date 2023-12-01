В Азербайджане будет проведен экзамен на признание квалификации для получивших образование за рубежом

БАКУ /Trend/ - 3 декабря, по заказу Агентства по обеспечению качества в образовании при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной экзамен на профессиональное признание для лиц, получивших высшее образование в зарубежных странах.

Как сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, в соответствии с пунктом 6.2 "Правил признания квалификации, относящейся к высшему образованию, полученному в иностранных государствах", утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 февраля 2023 года (№ 34), заявитель по специальностям "преподавание", "инженерное дело", "юриспруденция" должен успешно сдать испытательный экзамен (набрать проходной балл).

Содержание экзамена, сроки, порядок и оценки результатов экзамена, а также проходной балл определяются ГЭЦ по согласованию с агентством.

Подавшие заявки лица могут ознакомиться с программой по своей специальности, перейдя по соответствующим ссылкам ("преподавание", "инженерное дело", "юриспруденция").

Наряду с проверкой квалификационных знаний участников экзамена по представленной программе, предусматривается выявление их общепрофессиональных знаний и оценка поведенческой компетенции посредством ситуационно-судейских тестовых заданий.

На экзамене участникам будет представлено 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается одним баллом, а задания, на которые дан неправильный ответ (или не дан вообще) - не оценивается. Участник должен набрать не менее 15 баллов, чтобы успешно сдать экзамен.

Экзамен будет проведен 3 декабря 2023 года в здании Государственного экзаменационного центра по адресу: Баку, Насиминский район, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 Ноября").

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