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Стала известна дата выдачи пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

Общество Материалы 6 декабря 2023 10:34 (UTC +04:00)
Стала известна дата выдачи пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Выплата пенсий в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе планируется 8 декабря.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты Азербайджана.

Согласно информации, пенсии, назначенные на льготных условиях, и в этом месяце будут выплачены в соответствии с графиком.

Напомним, что пенсии за прошлый месяц в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе были выплачены 7 ноября.

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