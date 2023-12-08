Проходит церемония закрытия Фестиваля STEAM Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 декабря при поддержке министерства науки и образования Азербайджана в Бакинском Экспо-центре проходит церемония закрытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан 2023 (SAF 2023).

Как сообщает в пятницу Trend, первым с докладом выступил руководитель проекта "STEAM Азербайджан" Играр Назаров.

Было отмечено, что первого места на фестивале были удостоены 27 команд, второго - 73 команды, третьего - 67 команд. В специальных номинациях победила 101 команда.

Затем был показан видеообзор SAF 2023.

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