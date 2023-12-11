БАКУ /Trend/ - В Азербайджане со следующего месяца ожидаются индексация и повышение пенсий.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вугар Байрамов.

Он отметил, что статистика последних месяцев показывает, что номинальная среднемесячная заработная плата в Азербайджане за последние месяцы 2023 года выросла примерно на 11-11,2 процента.

"А это говорит о том, что со следующего месяца трудовые пенсии будут проиндексированы в среднем на 11 процентов. Это охватит всех наших граждан, получающих трудовую пенсию, и в то же время охватит всю сумму их трудовой пенсии, потому что трудовые пенсии уже индексируются полностью. Раньше пенсии около 100 тысяч наших граждан не индексировались, но по новым правилам пенсии всех граждан Азербайджана, получающих трудовые пенсии, в том числе военнослужащих, будут проиндексированы и повышены. Уже с января 2024 года произойдет повышение, которое позволит зафиксировать увеличение пенсий граждан Азербайджана, получающих трудовую пенсию, в среднем на 11 процентов", - добавил В.Байрамов.

Отметим, что в соответствии с принятыми 5 ноября 2022 года Милли Меджлисом изменениями в закон "О трудовых пенсиях" был обеспечен переход к единому, равноправному подходу ко всем видам пенсий при их индексации и повышении. Так, все виды трудовых пенсий повышаются путем индексации в начале каждого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!