Назначен новый замминистра науки и образования Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Соответствующим распоряжением главы государства Кянан Керимзаде назначен заместителем министра науки и образования Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в министерстве науки и образования.

Отметим, что Кянан Керимзаде родился в 1989 году в городе Барда. В 2006-2010 годах учился в Азербайджанском государственном экономическом университете, окончил бакалавриат с отличием по специальности "Финансы и кредит". В феврале-апреле 2010 года прошел курс "Прикладное государственное финансирование для экономического развития", проводимый Международным центром развития Университета Дьюка в США. В 2011-2012 годах в рамках "Программы обмена Эдмунда С.Маски" получил образование по программе "Международная политическая экономия и развитие" в Фордхэмском университете в Нью-Йорке. В 2017-2019 годах окончил программу "Управление инвестициями" Института CFA в США и получил международную аккредитацию дипломированного финансового аналитика (CFA charterholder). В 2013-2016 годах работал специалистом по финансам и анализу в ООО" Capital Motors", в 2016-2019 годах - главным специалистом по инвестициям, руководителем по инвестициям, заместителем менеджера департамента в ООО "PMD Group", в 2019-2020 годах - начальником отдела стратегического планирования и анализа.

В 2020-2021 годах работал в министерстве науки и образования в качестве советника министра. С 2021 года работает в должности директора отдела экономики образования. В феврале-мае 2023 года занимал должность руководителя аппарата министерства.

Женат, имеет 2 детей.

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