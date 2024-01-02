В Азербайджане почтили память Полада Гашимова

БАКУ /Trend/ - Группа офицеров министерства обороны Азербайджана и представителей общественности посетила могилу Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова в день его рождения.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как отмечается, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, военный оркестр исполнил Государственный гимн Азербайджанской Республики.

"На церемонии почтения памяти, в которой приняли участие группа офицеров министерства обороны и представителей общественности, было рассказано о славном жизненном пути Национального героя, особо подчеркнуто, что его жизнь является примером для молодых офицеров. Было доведено до внимания, что за отличие в военной службе генерал-майор Полад Гашимов был награжден Президентом Азербайджанской Республики, а также руководством министерства обороны орденами и медалями. Отмечено, что за особые заслуги в ходе апрельских боев 2016 года и отличие при выполнении поставленных задач, согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 20 апреля 2016 года, Полад Гашимов был награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени. 24 июня 2019 года главой государства ему было присвоено высшее воинское звание "генерал-майор". Генерал-майор Полад Гашимов, геройски погибший 14 июля 2020 года при отражении вражеских диверсий в направлении Товузского района, был посмертно удостоен распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 2020 года почетного звания "Национальный герой Азербайджана". К могиле Национального героя были возложены цветы, была почтена его память", - говорится в сообщении ведомства.

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