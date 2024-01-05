Увольняются в запас военнослужащие, завершившие срочную военную службу в рядах азербайджанской армии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О призыве с 1 по 30 января 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы», по поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в воинских частях Азербайджанской Армии проводятся мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, территориальной целостности и свободы наших земель, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях поздравили уволенных в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с достойным завершением военной службы и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, завершившие срок военной службы солдаты отметили, что с гордостью несли службу в рядах Азербайджанской Армии. Они выразили уверенность в том, что положительные качества и навыки, приобретенные ими за время службы в Армии, пригодятся им в дальнейшей жизни. Группе военнослужащих, отличившихся за время службы, были вручены награды.

Было сделано фото на память, после чего состоялись проводы уволенных в запас военнослужащих в регионы их проживания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!