Шесть младенцев, эвакуированных из Перинатального центра, находятся в тяжелом состоянии - Клинический медцентр Баку

БАКУ /Trend/ - 9 января около 05:15 в отделение для новорожденных Клинического медицинского центра города Баку машинами скорой медицинской помощи были доставлены 15 новорожденных из Республиканского перинатального центра, где минувшей ночью произошел пожар. 8 из них были помещены в реанимационное отделение, 7 - в отделение интенсивной терапии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала журналистам педиатр-неонатолог отделения для новорожденных Клинического медицинского центра Айсель Гадимова.

"Состояние здоровья шести младенцев оценивается как тяжелое. Трое из них подключены к аппарату искусственного дыхания, а еще трое находятся на респираторной поддержке СИПАП. Проводится обследование и лечение других младенцев. Их состояние здоровья стабильное, дополнительных осложнений нет", - сказала Гадимова.

По ее словам, в числе поступивших в Клинический медцентр шесть девочек и девять мальчиков. Пострадавших от ожогов среди них нет.

Отметим, что минувшей ночью произошел пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку. Три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом в результате пожара. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается как стабильное, планируется выписать их домой для амбулаторного лечения. В отделении интенсивной терапии для новорожденных Перинатального центра были обнаружены тела четырех младенцев.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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