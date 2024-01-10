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В Азербайджане в 2024 году будут повышены пенсии

Общество Материалы 10 января 2024 12:10 (UTC +04:00)
В Азербайджане в 2024 году будут повышены пенсии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Повышение пенсий в Азербайджане осуществляется ежегодно и этот год также не станет исключением.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

"В качестве коэффициента индексации трудовых пенсий на текущий год ожидается прогноз в 10,8 процента. Вероятно, эта индексация будет проведена в начале февраля. В феврале расходы на индексацию как за январь, так и за февраль будут выплачены путем добавления к пенсиям граждан", - добавил Г.Мамишов.

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