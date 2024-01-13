Назначен новый заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Хидаят Азимов назначен новым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

Информацию об этом Trend подтвердил пресс-секретарь министерства оборонной промышленности Яшар Исаков.

Отметим, что Хидаят Азимов родился в 1985 году в Баку. В 2001-2005 годах он учился в Бакинском государственном университете на юридическом факультете, а в 2005-2007 годах - осваивал степень магистра.

В 2006-2007 годах он работал юристом в одной из местных юридических фирм. В 2007-2018 годах он работал юристом, заведующим отделом и заместителем председателя правления страховой компании "Атешгях".

В 2018-2022 годах Х.Азимов занимал пост руководителя юридических служб в представительстве одной из ведущих международных аудиторских и консалтинговых компаний мира в Азербайджане - "Ernst & Young CIS B.V".

До назначения на эту должность он работал заместителем председателя правления Агентства государственных резервов.

С 2018 года он является членом Коллегии адвокатов.

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