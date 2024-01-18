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В Азербайджане предложено охватить лечение онкозаболеваний обязательным медстрахованием

Общество Материалы 18 января 2024 14:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане предложено охватить лечение онкозаболеваний обязательным медстрахованием

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лечение онкологических заболеваний до сих пор не охвачено обязательным медицинским страхованием.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по здравоохранению сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что работа в этом направлении ведется.

"Состоялись встречи в министерстве здравоохранения и Агентстве обязательного медицинского страхования. Надеюсь, что скоро этот вопрос будет решен. Лечение онкологических заболеваний - это вопрос, требующий больших средств, и я думаю, что это так же должно покрываться обязательным медицинским страхованием", - добавил Амирасланов.

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