Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ВБ по градостроительным проектам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев встретился с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию региона Европы и Центральной Азии Самехом Вахбой.

Как сообщили в субботу Trend в комитете, в ходе встречи Анар Гулиев рассказал о сфере градостроительства Азербайджана, проведенных за последние годы в этой области кардинальных реформах, достижениях и важных целях. Подробно проинформировав о новом Генеральном плане города Баку, разработанном на основе современных градостроительных стандартов, председатель комитета рассказал о концепции и приоритетах документа для устойчивого развития столицы до 2040 года.

На встрече также было отмечено большое значение того, что Азербайджан в текущем году примет такое крупное международное мероприятие, как 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), и Всемирный форум по градостроительству (WUF13), который состоится в 2026 году.

Председатель комитета рассказал о многочисленных градостроительных проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в рамках государственной программы "Большое возвращение", отметив, что эти проекты уже стали источником уникального опыта.

Самех Вахба, в свою очередь, поздравил с утверждением Генерального плана развития Баку до 2040 года, а также с будущим проведением отмеченных международных мероприятий именно в этом городе. Он выразил уверенность в том, что реконструкция городов и сел, реализация совместных проектов со Всемирным банком по различным направлениям внесут свой вклад в реализацию "Новой городской повестки дня".

Затем стороны обсудили возможности реализации в Азербайджане совместных проектов в области городской устойчивости, возобновляемых источников энергии, борьбы с изменением климата, озеленения и цифровизации, перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах и другие потенциальные возможности сотрудничества, говорится в информации ведомства.

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