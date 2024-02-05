Генеральный прокурор Азербайджана встретился с наблюдательной миссией ПА СНГ

БАКУ /Trend/ - 5 февраля генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией, возглавляемой руководителем наблюдательной миссии Межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств (СНГ), заместителем председателя Сената Парламента Казахстана Жакипом Асановым, в состав которой входят генеральный секретарь Совета ПА СНГ Дмитрий Кобицкий и другие официальные лица.

Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре, приветствуя гостей, Кямран Алиев отметил, что в результате масштабных реформ, проведенных в стране под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за последние 20 лет, сегодня наблюдается динамичное развитие.

Подчеркнув, что внеочередные президентские авыборы в Азербайджанской Республике, которые состоятся 7 февраля, впервые в истории пройдут на всей суверенной территории страны и имеют большое значение для народа, генеральный прокурор рассказал о стоящих перед органами прокуратуры задачах в связи с проведением выборов в свободных и демократических условиях, свободным волеизъявлением избирателей, соблюдением избирательного законодательства.

Жакип Асанов, Дмитрий Кобицкий и другие участники встречи рассказали о важности встреч, проведенных наблюдательной миссией во время ее пребывания в стране, отметив, что созданы все условия для проведения выборов на высоком уровне, избирательное законодательство соответствует международным стандартам. Положительно отозвавшись о процессе предвыборной подготовки, наряду с работой ЦИК, они высоко оценили работу органов прокуратуры.

На встрече стороны обменялись мнениями по интересующим вопросам.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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