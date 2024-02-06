БАКУ /Trend/ - Карабахский университет будет располагаться в Ханкенди.

Как сообщает Trend, это отражено в "Уставе Карабахского университета", утвержденном Кабинетом министров Азербайджана.

Деятельность университета будет заключаться в следующем:

- подготовка специалистов с высшим образованием широкого профиля по образовательным программам отдельных специальностей на базе полного среднего образования и среднего специального образования на уровне бакалавриата;

- более углубленное изучение отдельных областей по специализации для научных исследований или профессиональных целей на уровне магистратуры;

- подготовка высококвалифицированных научных кадров на уровне докторантуры, повышение квалификации и соискание ученых степеней;

- реализация программ среднего и дополнительного образования;

- проведение исследований в различных областях и направлениях науки.