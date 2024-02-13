Еще три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Еще трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в финал чемпионата Европы, проходящего в столице Румынии - Бухаресте.

Как передает Trend, Нихат Мамедли, выступавший в весовой категории 60 кг, в первом туре одержал убедительную победу над Недялко Петровым из Болгарии - 7:0.

Затем он вышел в 1/4 финала, победив Николая Мохаммади из Дании со счетом 3:2. Н.Мамедли с полным преимуществом победил литовца Юстаса Петравичюса (8:0) и вышел в полуфинал. В полуфинале Нихат досрочно обыграл румына Развана Арнауту с таким же счетом и впервые вышел в финал чемпионата Европы среди взрослых. В решающем матче спортсмен встретится с Виктором Чобану из Молдовы.

Хасрат Джафаров (67 кг) в 1/8 финала одолел серба Себастьяна Нада – 6:1. Он не оставил шансов и титулованному борцу Абу Муслиму Амаеву из Болгарии – 13:4. Х.Джафаров в полуфинале победил норвежца Мортена Торесена со счетом 7:1 и во второй раз вышел в финал чемпионата Европы. В решающем поединке Хасрат сразится с россиянином Русланом Бичуриным.

Ульви Ганизаде (72 кг) с минимальным преимуществом (2:1) одолел Георгия Чиквадзе из Грузии. Он победил француза Мамадассу Силла со счетом 4:3. У. Ганизаде также одержал победу в схватке с нашим соотечественником Парвизом Насибовым, представлявшим Украину – 5:3. В финале Ульви сразится с турком Сельджуком Джаном.

Рафик Гусейнов (82 кг) уступил турку Альперену Берберу в 1/8 финала – 1:7. Поскольку соперник вышел в финал, завтра нашему спортсмену предстоит провести утешительную схватку, соперником в которой будет грузин Гела Болквадзе.

Мурад Ахмадиев (97 кг) в дебюте проиграл Тайрону Стеркенбургу из Нидерландов по принципу последнего очка (1:1).