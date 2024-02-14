Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названа дата выплаты повышенных пенсий в регионах Азербайджана

Общество Материалы 14 февраля 2024 12:39 (UTC +04:00)
Названа дата выплаты повышенных пенсий в регионах Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Государственным фондом социальной защиты населения, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, на 15 февраля запланирована полная выплата пенсий по республике. В этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Об этом в среду сообщили Trend в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Пенсии будут выданы с повышением на 11,2 процента на основе индексации. Поскольку повышение было введено с начала этого года, январское повышение также будет добавлено к сумме пенсий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости