Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)

Общество Материалы 17 февраля 2024 13:29 (UTC +04:00)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ЗАНГИЛАН /Trend/ - В селе Агалы Зангиланского района спустя 30 лет снова пройдет свадьба.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, приготовления к свадьбе уже завершаются.

Отец жениха, житель села Агалы Балоглан Мирзаев, сказал Trend, что они давно ждали этого дня.

"Свадьба в этом селе была нашей мечтой, которая сбылась. Нашей радости нет предела. Карабахской земле подходят свадьбы, торжества. Нашей самой большой мечтой было жить на родной земле", - добавил отец жениха.

Отметим, что в настоящее время в селе Агалы проживает 871 житель.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости