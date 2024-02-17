Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - завершаются приготовления (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - В селе Агалы Зангиланского района спустя 30 лет снова пройдет свадьба.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, приготовления к свадьбе уже завершаются.

Отец жениха, житель села Агалы Балоглан Мирзаев, сказал Trend, что они давно ждали этого дня.

"Свадьба в этом селе была нашей мечтой, которая сбылась. Нашей радости нет предела. Карабахской земле подходят свадьбы, торжества. Нашей самой большой мечтой было жить на родной земле", - добавил отец жениха.

Отметим, что в настоящее время в селе Агалы проживает 871 житель.

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