Армяне устроили экологическую катастрофу в Карабахе - Башир Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Карабах - регион с богатыми запасами подземных вод. Почти все водохранилища были в аварийном состоянии. Армяне нанесли ущерб водохранилищам, родникам, что в конечном итоге привело к экологической катастрофе в регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом, выступая на конференции на тему "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе", заявил заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев.

Он также отметил, что Азербайджан выполняет беспрецедентную работу для обеспечения будущего Карабаха.

"В годы оккупации инфраструктура в Карабахе была разрушена вражеским вандализмом, больше всего пострадала экология.

Наши города, села, поселки, подвергшиеся армянскому вандализму, восстанавливаются в современном стиле. В Агдаме в настоящее время идет строительство трех сел. К концу текущего года будет завершен первый этап работ. В 2025 году туда планируется заселить жителей", - добавил Б.Гаджиев.

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