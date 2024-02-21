БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширен список профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию.

Как сообщили Trend в среду в министерстве труда и социальной защиты населения, соответствующими постановлениями Кабинета министров за последние два года в "Список производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях" добавлено в общей сложности 65 профессий и должностей.

В настоящее время этот список, состоящий из 35 частей и 280 подчастей, содержит более 4 тысяч профессий и должностей, показателей, дающих право выхода на пенсию на 5 лет раньше срока, установленного законом.

Дополнения и изменения, внесенные в закон "О трудовых пенсиях" в 2022 году, значительно смягчили условия предоставления права на досрочную пенсию лицам, занятым на вредных и тяжелых работах. Так, отменено требование к стажу 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет - у женщин, а также требование касательно 25 лет при наличии соответствующего пенсионного капитала на лицевом счете. Кроме того, снизились требования касательно пенсионного капитала и показателя ожидаемого срока выплаты пенсии при начислении пенсии, что привело к увеличению начисленной пенсии в среднем на 42-62 процента.

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