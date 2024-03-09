БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдут международные соревнования по зимним видам спорта.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов на церемонии открытия международных соревнований по лыжному альпинизму в "Шахдаге".

"Мы считаем, что это соревнование даст толчок к проведению других соревнований международной категории. Мы уже сотрудничаем с международными федерациями по зимним видам спорта.

Мы подали заявки на проведение соревнований мирового уровня по зимним видам спорта. Для развития этого вида спорта в Азербайджане будут проводиться международные соревнования", - добавил он.

Отметим, что в Азербайджане при совместной организации Международной федерации лыжного альпинизма (International Ski Mountaineering Federation-ISMF), Федерации зимних видов спорта и туристического центра "Шахдаг" стартовали международные соревнования по лыжному альпинизму.

В соревнованиях принимают участие 55 спортсменов из 11 стран, а также представители Национального олимпийского комитета, министерства молодежи и спорта, Федерации зимних видов спорта.

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