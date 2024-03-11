Azercell в Ханкенди! (ФОТО)

Лидирующий мобильный оператор открывает очередной центр обслуживания абонентов в Карабахе

ООО «Azercell Telecom» продолжает расширять свою сеть центров обслуживания абонентов на освобожденных территориях. Лидирующий оператор мобильной связи объявляет об открытии официального дилерского магазина в центре Ханкенди.

Таким образом, количество официальных точек обслуживания и продаж Azercell на освобожденных территориях возросло до пяти. Компания уже представила свой офис эксклюзив в городе Шуша и дилерские магазины в селе Агалы Зангиланского района и в Лачине. Также стоит напомнить, что несколько дней назад Azercell объявил о начале функционирования своего первого официального магазина в городе Физули.

По случаю открытия новых магазинов официальная делегация компании посетила Физули и Ханкенди. Отметим, что оба офиса оснащены самым современным оборудованием. Здесь абоненты могут выполнить большинство операций со своим номером. В то же время магазины предлагают широкий выбор мобильных устройств для повседневного использования, а также различные модели смартфонов, которые можно приобрести в кредит или наличным способом.

ООО «Azercell Telecom» активно участвует в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий. Являясь пионером в строительстве мобильной инфраструктуры в Карабахе, Azercell также стал первым оператором, открывшим здесь центр обслуживания абонентов и официальный дилерский магазин. На сегодняшний день лидирующий мобильный оператор ввел в эксплуатацию на освобожденных территориях более 150 базовых станций 4G и две «зеленые» станции, работающие на солнечной энергии.