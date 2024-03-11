На прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана была обнаружена 191 мина - ANAMA

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в ANAMA, в Тертере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане было обнаружено 128 противопехотных и 63 противотанковых мин, а также 316 неразорвавшихся боеприпасов.

Сообщается, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 997,1 гектара.

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