БАКУ /Trend/ - Azercell продолжает поддерживать развитие молодежи в сфере информационных технологий, сообщает Trend.

Для школьников, проходящих подготовку к международным олимпиадам по информатике, был организован «Novruz kamp».

С 23 по 26 марта 2024 года в средней школе химико-биологического профиля города Шамкир были организованы интенсивные занятия по подготовке к международным олимпиадам. В лагере школьники ежедневно принимали участие в соревнованиях, организованных в формате международных олимпиад, и занимались разбором поставленных задач. Лагерь проходил при участии тренеров, ведущих подготовку национальной команды, а также выпускников, успешно представлявших нашу страну на различных соревнованиях в предыдущие годы.

Отметим, что процесс подготовки к олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке Azercell. За годы партнерства ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования команда, успешно представляющая нашу страну на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевала в общей сложности 60 медалей, в числе которых 4 золотые, 16 серебряных и 40 бронзовых.