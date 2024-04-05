Предпринятые шаги значительно предотвратили пропаганду радикальных религиозных групп - Саявуш Гейдаров

БАКУ /Trend/ - Предпринятые шаги значительно предотвратили пропаганду радикальных религиозных групп.

Об этом в интервью Trend сказал заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Саявуш Гейдаров.

По его словам, ход процессов обусловил необходимость подготовки религиозных деятелей, приверженных национальному духу, идеологии азербайджанства, в том числе патриотически настроенных, в соответствии со стратегическими интересами эпохи и государства.

"В 1100 из мечетей на территории страны не действовали официально назначенные религиозные деятели. Некоторые из этих мечетей находились под контролем нетрадиционных религиозных течений, под влиянием зарубежных религиозных кругов. Многие из тех, которые там занимались религиозной пропагандой, не имели религиозного образования и финансировались иностранными кругами. Помимо финансовой помощи этим религиозным деятелям, зарубежные религиозные центры также оказывали свое идеологическое влияние. Эта помощь ставила религиозного деятеля в зависимость от внешнего религиозного центра, заставляла его организовывать свою деятельность на основе их "фетв". С другой стороны, некоторые люди, получившие религиозное образование за границей, возвращались, подпав под влияние вредоносной идеологии стран, в которых они получали образование, и пытались импортировать в Азербайджан религиозную идеологию, служащую политическим интересам этих стран, становились ее пропагандистами здесь. Регулярно проводимые Государственным комитетом мониторинги, исследования показали, что в этих мечетях пропагандировался религиозный радикализм", - сказал заместитель председателя Госкомитета.

По его словам, сначала эти религиозные места поклонения были взяты под контроль совместно с соответствующими государственными органами.

"Настроенные радикально лица были отстранены от деятельности в мечетях, чтобы предотвратить распространение и продвижение чужеродных религиозных идеологий. Несмотря на серьезные трудности, связанные с нехваткой подготовленных новых кадров, были проведены обсуждения с Управлением мусульман Кавказа и начался процесс назначения соответствующих официальных религиозных деятелей в эти мечети", - сказал С.Гейдаров.

Он отметил, что созданный указом Президента Ильхама Алиева в 2017 году Фонд пропаганды духовных ценностей способствовал улучшению материально-технического обеспечения религиозных деятелей и религиозных общин.

"Финансовая поддержка духовенства через Фонд стимулировала его защиту от внешних воздействий. Также создание в 2018 году Азербайджанского института теологии, открытие его нового административного здания с осуществление всего этого по инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева привели к важным и прогрессивным изменениям в сфере религиозного образования в нашей стране. Для успешного функционирования Института теологии, подготовки квалифицированных кадров в сфере религии нашим государством предпринимаются все необходимые шаги. Профессорско-преподавательский коллектив института, являющийся профессиональными специалистами в своей области, старается оправдать это доверие. В институте готовят специалистов, способных донести до людей религию в светском обществе, а также приверженных нашим национально-духовным ценностям, связанных с нашими национальными корнями. Институт успешно выполняет поставленные задачи по подготовке кадров с глубокими светскими и религиозными знаниями, и уже проявляются положительные результаты этого в обществе", - сказал заместитель председателя Госкомитета.

Он добавил, что институт способствует формированию модели религиозного образования, которая переплетается с азербайджанской национальной идентичностью и культурой, идеологией азербайджанства, а также отвечает вызовам современного мира.

"Отрадно, что новоназначенные религиозные деятели имеют высшее и среднее специальное религиозное образование, обладают широким мировоззрением, привязаны к своей Родине, народу, идеологии азербайджанства. Особое значение в этой области имеет и создание в конце прошлого года Бакинского теологического колледжа. Образование, предоставляемое в колледже, будет дополнено институтским образованием, что обеспечит подготовку более образованных кадров в области религии для нашей страны. Выпускники колледжа также смогут работать в мечетях. Одним словом, предпринятые шаги существенно предотвратили пропаганду радикальных религиозных групп", - сказал С.Гейдаров.

С полным текстом интервью на азербайджанском языке можно ознакомиться по ссылке.

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