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В Зангиланском районе обнаружены оружие и боеприпасы

Общество Материалы 18 апреля 2024 14:29 (UTC +04:00)
В Зангиланском районе обнаружены оружие и боеприпасы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Зангиланском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила Бардинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в отдел полиции Зангиланского района поступила информация об обнаружении боеприпасов в селе Агалы.

"Во время осмотра данной территории были обнаружены один автомат, два магазина для патронов и 43 патрона.

По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении пресс-службы.

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