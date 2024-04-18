БАКУ /Trend/ - В Зангиланском районе обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила Бардинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.
Было отмечено, что в отдел полиции Зангиланского района поступила информация об обнаружении боеприпасов в селе Агалы.
"Во время осмотра данной территории были обнаружены один автомат, два магазина для патронов и 43 патрона.
По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении пресс-службы.
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