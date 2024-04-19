Если будут предложения из России и Турции, постараюсь их оценить - Рашад Садыгов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Если будут предложения из России и Турции, постараюсь их оценить.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью сайту İdman.biz заявил главный тренер ФК "Зиря" Рашад Садыгов.

"Учитывая, что приближается конец сезона, на нас оказывается большое давление. Но все мы - и игроки и тренеры - стараемся изо всех сил, чтобы это давление не коснулось нас. В следующем туре нас ждет игра против "Нефтчи". Соперник улучшает свою игру от матча к матчу. В последнем матче мы увидели уверенную игру против "Араз-Нахчывана". Мы находимся на соседней позиции в турнирной таблице. Между нами разница в одно очко. Постараемся сделать все возможное, завершить игру с хорошим результатом и победить. Но как пройдет встреча, предсказать сложно. Нам будет противостоять сильный соперник - хорошо сформированная команда во главе с опытным тренером", - сказал Р.Садыгов, комментируя подготовку к матчу против "Нефтчи" в 31-м туре Премьер-лиги Азербайджана.

Он упомянул, что в последних матчах, прошедших на "Нефтчи Арене", его подопечные доминировали.

"Мы не смогли воспользоваться теми возможностями, которые у нас были. "Нефтчи" одержал победу, воспользовавшись одним шансом. Вообще, матч, завершившийся дома со счетом 1:1, для нас был сложнее. Трудно заранее предсказать матчи с "Нефтчи"", - подчеркнул Р.Садыгов.

По его словам, были встречи, когда его команда не побеждала, но он все равно был доволен игрой.

"Мы работали по одной программе, делали одну и ту же работу. Даже были встречи, когда нам не удавалось выиграть, но я был доволен игрой. И, наоборот, были матчи, в которых мы побеждали, но я был недоволен командой. Нас, тренерский штаб, нельзя удовлетворить одним результатом. Поэтому мы стараемся анализировать матч и устранять проблемы в плане игры еще до результата. Если нет результата и игра хорошая, мы стараемся не доставлять игрокам дискомфорта. Но сколько бы мы ни думали об этих моментах, на настроение футболистов всегда влияет результат. Мы все еще продолжаем играть в турнире, боремся за медали", - отметил он.

Говоря о возвращении на поле Араза Абдуллаева, Садыгов заметил, что талант этого футболиста известен всем, но ему не хватает сосредоточенности.

"Талант Абдуллаева известен всем. Он хороший футболист, если сосредоточится на игре. Он может принести пользу любой команде. Достаточно, чтобы он уделял внимание футболу и был внимательным", - добавил он.

Далее Садыгов коснулся темы относительно его перехода в другой клуб.

"Честно говоря, будучи футболистом я не думал ни о каком предложении из-за пределов страны, но когда оно поступало старался его оценить. Тренерская карьера немного другая. О переходе можно подумать, если постпит предложение от лиг России, Турции и других близлежащих стран", - сказал Садыгов.

Садыгов также выразил свое мнение о возможном увеличении числа команд в чемпионате.

"У каждого решения есть отрицательные и положительные стороны. К примеру, мы можем потерять такую ​​команду, как "Габала", если численность клубов не увеличится. Неизвестно, сможет ли эта команда вернутся в Премьер-лигу через год. С другой стороны, если мы продолжим придерживаться принципа, согласно которому никто не уходит и никто не остается, это тоже потерпит неудачу. Мы уже несколько лет видим, что особого интереса к лиге это не добавляет. Допустим, придут две команды из низшей лиги, что может изменить принцип и систему проведения чемпионата. Не знаю, будет ли это эффективно или нет. Есть и другой момент: готовы ли выйти в высшую лигу эти две команды? Я не думаю, что мы готовы к системе из 14 команд. Я хочу, чтобы в нашем чемпионате было 18-20 команд, которые бы играли в два круга. Со временем нам придется к этому прийти. В данный момент, я считаю, что мы на правильном пути, количество команд постепенно увеличивается, качество не снижается. Мы должны принять решение, которое не нанесет вреда нашему футболу и нашим клубам. Руководство АФФА сделает все возможное и придаст импульс нашему футболу", - заключил Р.Садыгов.

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