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На Кубке мира в Баку "золото" в упражнениях с обручем завоевала спортсменка из Германии

Общество Материалы 21 апреля 2024 12:40 (UTC +04:00)
На Кубке мира в Баку "золото" в упражнениях с обручем завоевала спортсменка из Германии

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем золотую награду с результатом 35.550 балла завоевала грация из Германии Дарья Варфоломеев, сообщает в воскресенье Trend.

"Серебро" у гимнастки из Италии Софии Раффаэли, ее выступление судьи оценили на 35.500 балла, бронзовую медаль с результатом 34.650 балла завоевала Ева Брезалиева, представляющая Болгарию.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова в финале упражнений с обручем заняла пятую позицию, ее результат составил 33.600 балла.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

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