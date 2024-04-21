Команда Японии заняла первое место на Кубке мира в Баку в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку команда Японии в групповых упражнениях заняла первое место в программе с тремя лентами и двумя мячами, сообщает в воскресенье Trend. Результат команды составил 33.350 балла.

На втором месте с результатом 33.150 балла расположилась команда из Испании, третью позицию заняла команда Италии, ее результат составил 32.850 балла.

В данной программе команда Азербайджан с результатом 30.200 балла заняла шестую позицию.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

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