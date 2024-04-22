В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции обнаружили в городе Ханкенди автоматы, гранаты и гранатометы.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 20 и 21 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 13 единиц автоматического оружия различных марок, 23 гранаты, 2 гранатомета, 11 воспламенителей, 68 магазинов для патронов, 2780 патронов различного калибра, 7 штык-ножей и другие боеприпасы.

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