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Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)

Общество Материалы 4 мая 2024 11:21 (UTC +04:00)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - После посещения Худаферинского моста международные путешественники посетили территорию села Джоджуг Марджанлы Джебраилского района.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, здесь путешественники ознакомились с операциями ANAMA по разминированию.

Им сообщили, что за почти 30 лет оккупации армяне загрязнили эти территории минами.

Отметим, что 2 мая начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Делегацию из 30 представителей национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетили Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

Напомним, что до этого, за прошедшие четыре года состоялись девять визитов в Карабах и Восточный Зангезур представителей основных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100.

Всего в ходе состоявшихся поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
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