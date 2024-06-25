Отменяется визовый режим между Азербайджаном и Марокко

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана теперь смогут посещать Марокко без визы.

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований".

Депутаты отметили, что законопроект будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

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