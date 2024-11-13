В "Доме Азербайджана" в Праге прошло первое мероприятие (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В недавно открывшемся "Доме Азербайджана" в столице Чехии, Праге, состоялось первое мероприятие.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в "Доме Азербайджана" состоялось открытие выставки картин, посвященной 100-летию народного поэта Наби Хазри.

На церемонии открытия присутствовали председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Чешской Республике Адыш Мамедов, представитель министерства иностранных дел Чехии, бывший посол этой страны в Азербайджане Милан Экерт, посол Казахстана в Чешской Республике Бакит Дюсенбаев, представители азербайджанской общины и местной общественности.

Координатор Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Чехии, основатель общества "Натаван" и руководитель "Дома Азербайджана" в Праге Лейла Бейим Джафарова подробно проинформировала о выставке и отметила, что организаторы решили провести такую выставку, вдохновившись строкой "Посадили ветку граната" из стихотворения Наби Хазри.

На выставке были представлены работы азербайджанских художников. Произведения, имеющие глубокий философский смысл, вызвали большой интерес у участников.

Отметим, что "Дом Азербайджана" в Праге открылся 6 ноября этого года. Уже в 18 странах действуют "Дома Азербайджана". Они играют особую роль в доведении азербайджанских реалий до мировой общественности, предотвращении дезинформации о нашей стране, изучении соотечественниками нашей истории и культуры, родного языка, а также в интенсификации связей местных общин с диаспорой.

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