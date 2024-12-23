Ханкенди готовится к Новому году (Фоторепортаж)

БАКУ /Trend/ - По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в освобожденном от оккупации городе Ханкенди проводится специальная подготовка к празднику.

Как сообщает Trend, специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах проводятся соответствующие подготовительные мероприятия. На площади Победы в городе установлена новогодняя елка, улицы украшаются праздничными атрибутами.

Отметим, что по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, впервые в этом году с 26 декабря по 4 января в городе Ханкенди пройдет ярмарка "Зимняя сказка". А 28 декабря в городе Ханкенди состоится концертная программа.

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