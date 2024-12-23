Члены Национальной превентивной группы омбудсмена посетили в Нахчыване пенитенциарные учреждения

БАКУ /Trend/ - По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой членами Национальной превентивной группы (НПГ) в Нахчыванской Автономной Республике был посещен ряд учреждений.

Как сообщает Trend, члены НПГ провели мониторинг в ряде учреждений в Нахчыване, в том числе в следственном изоляторе, пенитенциарном учреждении смешанного типа, месте временного содержания, Центре содержания нелегальных мигрантов.

Целью посещения было изучение условий содержания и обращения с содержащимися там лицами. Был проведен осмотр жилых корпусов, общежитий, медико-санитарной части, столовой, кухни и других объектов соответствующих учреждений, изучена ситуация с условиями обращения и содержания, организацией медицинского обслуживания, питания, горячего и холодного водоснабжения и т.д., проверена документация.

Ряд лиц, содержащихся в указанных учреждениях, был принят членами НПГ. Были заслушаны обращения принятых лиц, разъяснены их права и полномочия омбудсмена.

В завершение были проведены беседы с руководством этих учреждений, доведены до внимания выявленные недостатки, даны соответствующие рекомендации по их устранению.

По результатам посещения будут направлены обращения в министерства и службы, которым подведомственны эти учреждения.

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