Сегодня не ожидается доставки пострадавших и тел погибших - представитель AZAL

БАКУ /Trend/ - Сегодня не ожидается доставки пострадавших и тел погибших в авиакатастрофе под Актау.

Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Международного аэропорта Гейдар Алиев Нармин Халилова, сообщает Trend.

"Так как крушение принадлежащего AZAL самолета произошло на территории Казахстана, в настоящее время там продолжается расследование", - сказала она.

Она отметила, что официальные структуры предоставят общественности подробную информацию по итогам расследования.

Н.Халилова добавила, что родственники пострадавших сдают кровь в корпусе Генпрокуратуры, и в настоящее время туда отправлены 14 человек.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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