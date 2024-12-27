Генсек Мусульманского совета старейшин выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдульсалам выразил глубокие соболезнования руководству, правительству и народу Азербайджанской Республики в связи с гибелью десятков людей и многочисленными ранеными в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный близ Актау.

Trend представляет вниманию читателей заявление генсека.

"Наши сердца с нашими братьями и сестрами в Азербайджане в связи с трагическим крушением пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", унесшим десятки жизней и повлекшим многочисленные ранения среди находящихся на борту.

Пусть души жертв этой трагедии обретут вечный покой, а их семьям и близким желаем терпения и утешения, раненым - скорейшего исцеления",- отмечается в заявлении.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане было объявлено днем ​​траура.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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