La Gazette du Caucase о крушении самолета вблизи Актау: экипаж AZAL проявил исключительный профессионализм и героизм

БАКУ /Trend/ - Экипаж "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) проявил исключительный профессионализм и героизм во время трагической авиакатастрофы, произошедшей вблизи казахстанского Актау, говорится в статье во французской онлайн-газете La Gazette du Caucase, передает Trend.

"С появлением новых подробностей о крушении самолета AZAL эксперты и общественность всё больше восхищаются экипажем, называя их героями. Пилоты и бортпроводники самоотверженно выполняли свои обязанности до последних мгновений, спасая жизни пассажиров. В результате крушения самолета погибли трое из пяти членов экипажа: капитан Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокюма Алиева.

Игорь Кшнякин имел более 15 000 часов налета, из которых 11 200 — в качестве командира воздушного судна. Его помнят как высокопрофессионального, опытного пилота, и его гибель стала серьезной потерей для азербайджанской авиации. Второй пилот Александр Кальянинов так же проявил в момент катастрофы высокую преданность своему делу, несмотря на меньший опыт работы. Успокаивающий голос Хокюмы Алиевой поддерживал пассажиров в самые тяжелые минуты. Сообщается, что она планировала оставить авиацию и посвятить себя юриспруденции, но судьба распорядилась иначе.

Экипаж AZAL продемонстрировал выдающийся профессионализм и мужество, спасая десятки жизней в казавшейся безвыходной ситуации", - отмечается в материале.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения 27 человек были доставлены в больницу. Среди них 15 граждан Азербайджана, 8 граждан России и 3 гражданина Кыргызстана. Личность одного пострадавшего пока не установлена.

Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.