Тела членов экипажа, погибших в авиакатастрофе доставлены в Международный аэропорт Гейдар Алиев для прощальной церемонии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Тела трех членов экипажа - пилотов Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокумы Алиевой, погибших в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" близ города Актау, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, для проведения прощальной церемонии доставлены в Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как сообщает в воскресенье Trend, в 10:00 по бакинскому времени начнется церемония прощания с Игорем Кшнякиным, Александром Кальяновым и Хокумой Алиевой.

Напомним, что вчера ночью в Баку были доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря близ Актау.

Отметим, что ранее в Баку были доставлены тела четырех погибших и четырнадцать раненых в авиакатастрофе.

Также напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!