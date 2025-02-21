На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)

АСКЕРАН /Trend/ - На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом.

Об этом было сказано во время медиа-тура, организованного в комплекс Аскеранской крепости, сообщает Trend.

Было отмечено, что сейчас крепость восстанавливается азербайджанским государством. Дизайн-проект комплекса крепости подготовлен по концепту, охватывающему 4 направления: «Культурное и природное наследие», «Инфраструктура и услуги», «Развлечение и отдых», «Маркетинг и агитация». Проект предусматривает консервацию и укрепление крепости, проведение археологических раскопок, создание исторического парка под открытым небом.

На территории крепости планируется строительство жилого комплекса, где также будут предлагаться различные рекреационные услуги, создание сети внутренних дорог (пешеходной и автомобильной).

На территории крепости предусматривается создание соответствующей инфраструктуры для проведения фестивалей и культурных мероприятий в любое время года, спортивных соревнований, а также для отдыха и развлечений, торговли, общественного питания и в других сферах.

Восстановление комплекса Аскеранской крепости, возвращение ей былой славы служат популяризации многовековой богатой культуры нашего народа, архитектуры и градостроительного искусства.

Отметим, что относящаяся к XVIII веку Аскеранская крепость, построенная по указанию правителя Карабаха Панахали хана, является одним из уникальных образцов азербайджанской архитектуры. Крепость расположена в 24 километрах от города Шуша и в 5 километрах от Ходжалы.

Строительство крепости совпало с подъемом Карабахского ханства. Аскеранская крепость расположена среди гор в ущелье, на правом и левом берегу реки Гаргарчай, в поселке Аскеран Ходжалинского района Азербайджана. Правобережное укрепление состоит из двуслойных каменных стен, укрепленных башнями. Все башни были двухэтажными и соединялись между собой двухэтажными крепостными коридорами.

Крепость была разрушена после оккупации города Ходжалы армянскими вооруженными силами в 1992 году и является одним из наших памятников, подвергшихся арменизации со стороны оккупантов. В период оккупации армянская сторона провела здесь незаконные «строительно-восстановительные работы» работы, серьезно нарушив облик исторического памятника с целью его присвоения.

19-20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе, Аскеранская крепость также была освобождена от сепаратистов.

Отметим, что 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с концептуальным проектом комплекса Аскеранской крепости.

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