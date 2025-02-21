Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)

Общество Материалы 21 февраля 2025 15:17 (UTC +04:00)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

АСКЕРАН /Trend/ - На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом.

Об этом было сказано во время медиа-тура, организованного в комплекс Аскеранской крепости, сообщает Trend.

Было отмечено, что сейчас крепость восстанавливается азербайджанским государством. Дизайн-проект комплекса крепости подготовлен по концепту, охватывающему 4 направления: «Культурное и природное наследие», «Инфраструктура и услуги», «Развлечение и отдых», «Маркетинг и агитация». Проект предусматривает консервацию и укрепление крепости, проведение археологических раскопок, создание исторического парка под открытым небом.

На территории крепости планируется строительство жилого комплекса, где также будут предлагаться различные рекреационные услуги, создание сети внутренних дорог (пешеходной и автомобильной).

На территории крепости предусматривается создание соответствующей инфраструктуры для проведения фестивалей и культурных мероприятий в любое время года, спортивных соревнований, а также для отдыха и развлечений, торговли, общественного питания и в других сферах.

Восстановление комплекса Аскеранской крепости, возвращение ей былой славы служат популяризации многовековой богатой культуры нашего народа, архитектуры и градостроительного искусства.

Отметим, что относящаяся к XVIII веку Аскеранская крепость, построенная по указанию правителя Карабаха Панахали хана, является одним из уникальных образцов азербайджанской архитектуры. Крепость расположена в 24 километрах от города Шуша и в 5 километрах от Ходжалы.

Строительство крепости совпало с подъемом Карабахского ханства. Аскеранская крепость расположена среди гор в ущелье, на правом и левом берегу реки Гаргарчай, в поселке Аскеран Ходжалинского района Азербайджана. Правобережное укрепление состоит из двуслойных каменных стен, укрепленных башнями. Все башни были двухэтажными и соединялись между собой двухэтажными крепостными коридорами.

Крепость была разрушена после оккупации города Ходжалы армянскими вооруженными силами в 1992 году и является одним из наших памятников, подвергшихся арменизации со стороны оккупантов. В период оккупации армянская сторона провела здесь незаконные «строительно-восстановительные работы» работы, серьезно нарушив облик исторического памятника с целью его присвоения.

19-20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе, Аскеранская крепость также была освобождена от сепаратистов.

Отметим, что 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с концептуальным проектом комплекса Аскеранской крепости.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
На территории комплекса Аскеранской крепости будет создан исторический парк под открытым небом (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости