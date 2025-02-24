Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдаемыми в настоящее время морозными погодными условиями сотрудники полиции продолжают усиленно нести службу по всем направлениям.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МВД Азербайджана.

Отмечено, что на местах принимаются оперативные меры по устранению проблем, возникающих на межквартальных дорогах, а также на автомагистралях, соединяющих жилые массивы. Безопасность дорожного движения полностью обеспечена. Всем нуждающимся в помощи оказывается необходимая помощь силами дополнительно привлеченных сотрудников полиции. В настоящее время бесперебойная работа, организованная совместно с другими государственными органами, продолжается.