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Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 24 февраля 2025 03:18 (UTC +04:00)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Фото: МВД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдаемыми в настоящее время морозными погодными условиями сотрудники полиции продолжают усиленно нести службу по всем направлениям.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МВД Азербайджана.

Отмечено, что на местах принимаются оперативные меры по устранению проблем, возникающих на межквартальных дорогах, а также на автомагистралях, соединяющих жилые массивы. Безопасность дорожного движения полностью обеспечена. Всем нуждающимся в помощи оказывается необходимая помощь силами дополнительно привлеченных сотрудников полиции. В настоящее время бесперебойная работа, организованная совместно с другими государственными органами, продолжается.

Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
Сотрудники полиции продолжают нести службу и в ночное время - МВД Азербайджана (ФОТО)
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