Премьер-министр Азербайджана подписал постановление о зарплате сотрудников МВД

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал решение "Об утверждении размера месячного должностного (тарифного) оклада сотрудников, имеющих специальные звания в министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики, гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, а также оклада за специальные звания этих сотрудников".

Как сообщает в понедельник Trend, министерство финансов Азербайджанской Республики обеспечит финансирование дополнительных средств, необходимых для увеличения месячных должностных (тарифных) окладов сотрудников с особыми званиями и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, в учреждениях министерства внутренних дел, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год для соответствующих целей.

Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.

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