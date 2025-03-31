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В Азербайджане предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана с помощью дрона (ФОТО)

Общество Материалы 31 марта 2025 12:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана с помощью дрона (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 29 марта на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" командования пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была предотвращена попытка контрабанды наркотиков с помощью дрона через государственную границу страны из Исламской Республики Иран.

Об этом в понедельник сообщили Trend в ГПС Азербайджана.

ГПС успешно проводит мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств.

В результате оперативных мероприятий был нейтрализован небольшой летательный аппарат, а на месте обнаружено и изъято 460 граммов марихуаны. По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия

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В Азербайджане предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана с помощью дрона (ФОТО)
В Азербайджане предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана с помощью дрона (ФОТО)
В Азербайджане предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана с помощью дрона (ФОТО)
В Азербайджане предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана с помощью дрона (ФОТО)
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