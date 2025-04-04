В Азербайджане будет создан портал для заявок иностранцев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Порядок оценки лица как высококвалифицированного мигранта".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Настоящее правило устанавливает порядок приема и рассмотрения обращений иностранцев и лиц без гражданства (далее - иностранцы), оценки признания их в качестве высококвалифицированных мигрантов (далее – оценка), а также оформления и аннулирования результатов оценки в рамках Программы высококвалифицированных мигрантов, учрежденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики "О мерах по привлечению высококвалифицированных иностранцев и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Азербайджанской Республике".

Прием и ответ на обращения иностранцев будет обеспечиваться через созданный с этой целью портал "Высококвалифицированный мигрант" (далее – портал), функционирующий по принципу "единого окна".

Обращения иностранцев, внесенные в портал, рассматриваются Государственной миграционной службой Азербайджанской Республики через подсистему "высококвалифицированные мигранты", созданную в единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

Оценивание с учетом приоритетных направлений политики социально-экономического развития страны с целью расширения возможностей привлечения высококвалифицированных мигрантов к оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджанской Республике предусматривает оценку знаний и навыков иностранца в той области, в которой он претендует на звание специалиста.

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